Frana Ischia, sindaco Forio: “Abusivismo non c’entra, manca cura territorio”

(Adnkronos) – “Noi italiani siamo forcaioli, si cerca di trovare il capro espiatorio dove non c’è”. A parlare a Rainews24 è il sindaco di Forio d’Ischia Francesco Del Deo, secondo cui in quanto accaduto sull’isola verde “l’abusivismo edilizio non c’entra nulla. Nel 1910 non c’era l’abusivismo edilizio e la chiesa venne seppellita lo stesso dal fango – spiega – E’ se noi non abbiamo cura del territorio che succedono queste cose. Va fatta la manutenzione, all’inizio del ‘900 ci pensava il genio civile, poi provvedeva la forestale, ora il territorio è completamente abbandonato”.