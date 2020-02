“Fu grazie a Totò Riina se in Italia non vi furono stragi islamiche”

“Se in Italia non ci sono state stragi islamiche lo si deve anche grazie a Totò Riina”.

Una frase choc quella pronunciata stamane davanti alla corte dal boss Giuseppe Graviano, nell’ambito di un processo sulla ‘ndrangheta stragista a Reggo Calabria. Stando a quanto riferito da Graviano, negli Ottanta Riina era finito nel mirino di alcuni boss locali perché, “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’omicidio del giudice Costa. Quindi, il signor Riina ha deciso di mettere delle regole, insomma un po’ di democrazia, perché non potevano prendere le decisioni solo Salvatore Bontade e Gaetano Badalamenti“. Nello specifico, era il 1981, ha raccontato il ‘ndraghetista, ed era pronto un “agguato a Riina” così, per l’occasione chiesero ‘consiglio’ al leader di Ciaculli, Michele Greco il quale “disse io sono per la pace, posso intervenire per la pace, io non posso continuare se avete queste intenzioni. A me non dovete più parlare di nessuna intenzione“. Come ha tenuto a sottolineare ancora Graviano stamane a Reggio Calabria: “Michele Greco era un uomo di pace, non per niente lo hanno fatto diventare ‘Papa’ e ha messo delle regole che si dovevano togliere delle vergogne“.

