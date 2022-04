(Adnkronos) – Il Genoa batte il Cagliari 1-0 nel match valido per la 34esima giornata della Serie A. A decidere quasi al novantesimo il gol di Badelj dopo una bagarre in area sarda. Nel corso del primo tempo un’unica occasione per i liguri con Amiri che di testa va vicino al gol. Tre punti preziosi per la formazione di Blessin che e raggiunge la Salernitana a 25 punti in classifica, Cagliari fermo a 28 punti e quartultimo a ridosso della zona pericolosa.