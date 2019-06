Gorizia, crolla un palazzo. Tre morti

Ancora una rovinosa esplosione ed un crollo di un palazzo, dopo il tragico precedente di Rocca di Papa di alcuni giorni fa. Questa volta è accaduto a Gorizia, dove poco prima dell’alba sarebbe crollata una palazzina di due piani, con ogni probabilità per una fuga di gas. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero tre dispersi.

Gorizia, crolla un palazzo. Gli ultimi aggiornamenti

Aggiornamento ore 5,30

L’esplosione di questa notte, violentissima, sarebbe avvenuta alle 4,20 di questa mattina. Una probabile fuga di gas ha fatto esplodere il piano rialzato di una palazzina in viale XX settembre, a Gorizia, al civico 87.

In seguito al crollo, ci sarebbero due persone disperse e non tre come trapelato in precedenza. Le persone sarebbero un uomo di 50 anni ed una donna di 43, mentre la terza persona, che si pensava fosse con loro, non era invece presente al momento dell’esplosione.

Secondo un’ulteriore indiscrezione, una delle due persone potrebbe essere diversamente abile. Sul posto i vigili del fuoco accorsi anche da Udine e Trieste.

Aggiornamento ore 6,30

Sono già diverse ore che i vigili del fuoco stanno lavorando nel luogo del crollo che questa notte ha interessato una palazzina di Gorizia, in viale XX settembre. Un forte odore di gas nella zona conferma quella che con ogni probabilità è stata la causa della deflagrazione.

Secondo i militari, nella palazzina abitano tre persone. Dei tre appartamenti, uno sarebbe stato vuoto, un altro abitato da una coppia e l’ultimo da una persona singola. Si continua a cercare anche con l’ausilio delle unità cinofile.

Aggiornamento ore 9,30

Ci sono tre vittime nel crollo della palazzina a Gorizia. Dalle macerie sono stati recuperati due corpi, e poco fa è stato ritrovato il corpo di una terza vittima.

Aggiornamento ore 11,15