E’ l’ora delle decisioni per gli attivisti del MoVimento 5 stelle: è l’ora del voto. Sulla Rousseau si voterà per stabilire il da farsi. Cosa?

Semplice: se, in effetti, la strada intrapresa dagli accordi tra grillini e PD è quella giusta o, per meglio dire, se le strategie, il programma e le indicazioni di questa nuova gestione giallo rossa del governo incontrano il placet della base pentastellata.

Governo, è l’ora di Rousseau: i 5 stelle vanno al voto. E Conte lancia un appello: “occasione unica”

Si vota fino alle 18 Governo, oggi. Ed è il giorno clou, quello del voto M5S sulla piattaforma. Non più tardi di ieri l’appello del premier incaricato Conte su Facebook aveva provato ad indicare la strada: “Occasione unica“, aveva detto il leader di governo.

Quanto a Di Maio, è stato esplicito: nel programma tutti i 20 punti: pure la riforma elettorale. E lui non sarà vice premier.

Aggiornamento ore 7.21

“Non teniano sogni nel cassetto. Abbiamo occasione unica” dice Conte verso il Rousseau Day. E’ il giorno del voto degli iscritti del Movimento 5 Stelle: sulla piattaforma Rousseau fino alle 18 dovranno esprimersi sull’accordo di governo con il Partito Democratico.

Dopodiché il premier incaricato, Giuseppe Conte, andrò Quirinale, per dare il via al nuovo corso. Ma i 5 Stelle, che intanto negano problemi tecnici sulla piattaforma Rousseau, prenderanno spunto dalle parole dei protagonisti.

Ieri sera, ad esempio c’è stato un vertice notturno M5S-Pd per lavorare sulla squadra. Ancora dubbi sul ruolo di Di Maio, che ha rinunciato però alla carica di vicepremier ma avrà evidentemente un posto di rilievo nel nuovo esecutivo.

Sul tema si è espresso il Blog delle Stelle. “Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato per il Paese. E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini, della comunità che tutti insieme formiamo”.

Aggiornamento ore 10.45

Cosa dovranno decidere i grillini? Semplice. Ecco il quesito: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”.

La consultazione online per gli iscritti alla piattaforma Rousseau porterà dunque a decidere se dare via al governo giallorosso. Di Maio come detto ha chiarito come nel programma di governo ci saranno tutti i 20 punti M5S.

“Buongiorno, posso dirvi già da ora che tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel Programma di Governo. Dal blocco dell’aumento dell’Iva al salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle, dalla riforma della giustizia alla legge sul conflitto di interessi, fino alle concessioni autostradali. Buon voto a tutti su Rousseau“.

Quanto a Conte. “Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, penso agli elettori 5 Stelle. A voi ricordo che il M5S ha detto in modo sempre chiaro che, se non avesse avuto maggioranza, avrebbe lavorato con le forze disponibili a farlo portando avanti il programma. A voi dico di non tenere nel cassetto queste idee, questi sogni”.

E ancora. “Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunità, migliorare l’Italia e fare il bene del Paese.” Di Maio, infine, ha chiarito come il problema vicepremier non esista più.

Aggiornamento ore 13,41