Guerra Ucraina-Russia, Macron: “Francia darà ancora armi a Kiev”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, ”la Francia continuerà a fornire armi a Kiev” perché ”la nostra strategia è quella di mettere fine al conflitto il prima possibile”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. ”La Russia è sempre più isolata. Le sanzioni hanno un impatto sull’economia russa, siamo pronti ad aumentarle fino a quando sarà necessario”, ha aggiunto. ”Stiamo entrando in una crisi alimentare senza precedenti” e ”il peggio si vedrà tra 12-18 mesi” in quanto ”l’Ucraina non può seminare”. ”La guerra in Ucraina rende impossibile seminare come si dovrebbe” spiega.

Per quanto riguarda, poi, la creazione di una difesa europea, sottolinea Macron, “è complementare e non in concorrenza con quella fornita dalla Nato”.