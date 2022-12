Hawaii, enormi flussi di lava dal vulcano Mauna Loa – Video

(Adnkronos) – Sono enormi i flussi di lava che stanno scorrendo dal Mauna Loa, il vulcano attivo più grande al mondo che si trova alle Hawaii. Erano 38 anni, dal 1984, che il vulcano non eruttava. Le autorità per la gestione delle emergenze delle Hawaii tranquillizzano i cittadini, spiegando che l’attività eruttiva a cinque chilometri dall’autostrada principale dell’isola non rappresenta una minaccia per i cittadini.

L’Hawaiian Volcano Observatory dell’US Geological Survey ha affermato nel suo ultimo bollettino sul Mauna Loa che il flusso di lava principale si sta muovendo a 40 metri all’ora. Il servizio ha affermato che si stanno ancora rilevando tremori sismici nell’area, il che significa che “è probabile che l’attività continui finché vediamo questo segnale”.