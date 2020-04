Il Missouri fa causa alla Cina

Il procuratore generale dello Stato del Missouri, Eric Schmitt, ha fatto causa al governo cinese per la perdita di vite umane e per i danni economici provocati dal virus nel Missouri. A riferirlo è la Cnn, emittente televisiva statunitense. È la prima causa intentata da uno Stato contro la Cina ed è indirizzata contro il governo di Pechino, il partito comunista e altre istituzioni, accusate di avere nascosto informazioni, arrestato gli informatori e negato la natura del virus.

Secondo i dati della Johns Hopkins University negli Stati Uniti il numero dei decessi supera 45 mila, altri 2.700 solo nella giornata di ieri.

Intanto Robert Redfield, direttore dell’American Centers for Disease Prevention and Control, intervistato dal Washington Post, ha messo in guardia su una seconda ondata di contagi negli States, prevista per il prossimo inverno in concomitanza con la stagione influenzale. Redfield ha invitato gli americani a fare il vaccino contro l’influenza nei prossimi mesi, altrimenti per il sistema sanitario sarà difficile affrontare uno scenario del genere.

Mario Bonito