Jill Biden positiva al Covid, sintomi lievi

(Adnkronos) – Jill Biden è risultata positiva al Covid-19. Lo ha reso noto l’ufficio della first lady, precisando che la moglie del presidente ha lievi sintomi influenzali da ieri sera. Dopo essere risultata negativa a due test rapidi, Jill Biden – che è vaccinata con quattro dosi – è risultata positiva oggi a un tampone molecolare. La first lady rimarrà in isolamento per almeno cinque giorni in una residenza privata della South Carolina e tornerà alla Casa Bianca dopo due test negativi consecutivi.