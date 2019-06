LIVE | Sarri: “Per anni ho sempre voluto battere la Juventus, ora è il coronamento della carriera

Tutto pronto, ancora pochi minuti poi Maurizio Sarri sarà presentato come nuovo allenatore della Juventus. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea è arrivato ieri a Torino, oggi dirà le sue prime parole da bianconero. Una lunga trattativa, poi il fatidico ‘sì’. Sarri avrà il difficile compito di sostituire Allegri e di continuare la striscia positiva di successi che ha portato la Juventus a conquistare otto scudetti di fila. L’era Sarri sta per iniziare. Alle 11 l’ex Chelsea pronuncerà le sue prime parole da allenatore della Juventus. Segui la diretta con noi.

Aggiornamento 11:05

Juventus, le parole di Sarri

Arrivano le prime parole di Sarri da allenatore della Juventus: ”

Bisogna avere le idee chiare sul percorso. Io tre anni fa arrivo a Napoli e ho dato tutto. Perché sono nato a Napoli e da bambino ero tifoso del Napoli. Negli ultimi mesi lì ho in dubbio tra l’affetto che provo per quella squadra e la possibilità che il percorso possa essere finito. Il Napoli mi toglie il dubbio e ufficializza Ancelotti. Dopo arrivano molto offerte in Italia ma scelgo il Chelsea. Un’esperienza bellissima. Ma avevo bisogno di tornare.

La Juve é il coronamento di una carriera lunghissima e difficilissima. Penso di aver rispetto tutti, in primis la mia professionalità. Non ho mai visto una società così determinata a prendermi come la Juventus. Per anni mi sono alzato per battere la Juventus, ci ho provato in tutti i modi e non ci sono riuscito. Quando non puoi battere un avversario a volte lo odi, ma poi sei costretto ad apprezzarlo. Ho fatto una scelta di calcio estero proprio per rispettare il Napoli, ma davanti alla necessità di tornare in Italia ho accettato l’offerta di una società importante come la Juventus. Nella mia vita penso di aver sempre rispettato tutti”.