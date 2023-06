“La cybersecurity: un’opportunità in crescita per tutti”

Nel contesto dell’economia dei dati in cui viviamo oggi, la sicurezza informatica è diventata un tema estremamente attuale. I recenti dati diffusi dal Clusit (Rapporto Closet) hanno rivelato un aumento impressionante del 169% nei cyber attacchi rispetto all’anno precedente. Settori vitali come ospedali, banche e organizzazioni governative sono stati colpiti da questi attacchi dannosi.

Di fronte a questa minaccia crescente, sorge spontanea la domanda su come possiamo affrontare efficacemente questa sfida e proteggerci. Nel seguente articolo, esploreremo le opportunità e le soluzioni offerte dalla formazione nel campo della cybersecurity, nonché le prospettive di lavoro che si stanno aprendo per coloro che vogliono reinventarsi professionalmente.

Qual è l’impatto attuale e futuro dei cyber attacchi sulla sicurezza delle reti?

Dott. Venere: I cyber attacchi sono aumentati in modo esponenziale negli ultimi anni, con danni significativi per le organizzazioni di ogni settore. Secondo il rapporto del Clusit, nel 2022, gli attacchi sono aumentati del 169% rispetto all’anno precedente. Settori critici come ospedali, banche e enti governativi sono stati colpiti duramente. Questa tendenza all’incremento degli attacchi sottolinea l’importanza di rafforzare la sicurezza delle reti.

Come possiamo affrontare efficacemente questa minaccia?

Dott. Venere: La risposta a questa minaccia crescente risiede nella formazione. La formazione nella cybersecurity trasforma questo scenario da incubo in un’opportunità per coloro che desiderano reinventarsi professionalmente. La domanda di esperti in Cybersecurity aumenterà del 35% all’anno, secondo il direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cyber sicurezza. A livello europeo, il fabbisogno attuale è di 500.000 profili, mentre l’agenzia stessa dovrà raggiungere le 650 unità nei prossimi anni. Questo rappresenta un’enorme opportunità per migliaia di persone di diverse età e background.

Chi può accedere a questa opportunità nel campo della cybersecurity?

Dott. Venere: La buona notizia è che il settore della cybersecurity è accessibile a tutti. Negli ultimi sette anni, Geeks Academy ha formato migliaia di giovani e adulti provenienti da diversi percorsi di vita. Abbiamo storie di successo di persone come Massimiliano, 32 anni, che era una guardia di sicurezza e ora lavora come esperto di cybersecurity; Paolo, 31 anni, che lavorava nel reparto ortofrutta di Conad; Federico, 29 anni, cassiere in un supermercato Eurospin; Domenico, 43 anni, manager di un hotel; Valerio, 38 anni, cooperante di polizia; Marta, 24 anni, laureata in filosofia; Mario, 22 anni, ex meccanico di autofficina; e Emiliano, 20 anni, ex operaio edile. Oggi, tutte queste persone indossano una maglietta o una camicia bianca, lavorano dietro uno schermo e si occupano di cybersecurity. Quindi, si può affermare con certezza che è possibile reinventarsi professionalmente in questo settore.

Come si può accedere a questa formazione nel campo della cybersecurity?

Dott. Venere: Abbiamo previsto diverse opzioni per accedere alla formazione, anche per coloro che dispongono di redditi più bassi. Attraverso Geeks Academy, offriamo 24 borse di studio all’anno che coprono fino all’80% della retta di frequenza, raggiungendo un valore di circa 6.000 euro. Inoltre, abbiamo aziende partner che supportano finanziariamente la formazione di giovani talentuosi. Queste aziende coprono i costi di formazione in cambio di una futura assunzione, permettendo ai giovani di acquisire esperienza pratica nel campo della cybersecurity. È importante sottolineare che non è necessario possedere competenze straordinarie o un profilo di livello Einstein per intraprendere una carriera nella cybersecurity. La maggior parte dei nostri diplomati proviene da percorsi non universitari, sono la nuova generazione di “operai digitali” che lavorano dietro un computer invece di una catena di montaggio.

La cybersecurity rappresenta un settore in rapida crescita, con un’enorme richiesta di professionisti qualificati. Di fronte all’aumento degli attacchi informatici, la formazione diventa un fattore cruciale per contrastare questa minaccia e proteggere la sicurezza delle reti. La possibilità di reinventarsi professionalmente nel campo della cybersecurity si estende a persone di tutte le età e background.

L’accessibilità alla formazione, grazie a borse di studio e al sostegno di aziende partner, apre nuove opportunità di lavoro per coloro che desiderano intraprendere una carriera in questo settore in crescita. Con un impegno per l’apprendimento e l’acquisizione di competenze specifiche, chiunque può diventare parte della difesa cibernetica e contribuire a creare un ambiente digitale sicuro.