Lega, Luca Morisi indagato per droga

Luca Morisi, guru della comunicazione social di Matteo Salvini, è indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti. E’ quanto confermano fonti investigative contattate dall’Adnkronos. Come scrivono oggi Repubblica e Corriere della Sera, il guru della Bestia è stato iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di droga. I carabinieri hanno trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore, mentre tre ragazzi fermati lo scorso agosto lo accuserebbero di aver ricevuto sostanze stupefacenti da lui, sostanze su cui sarebbero però in corso accertamenti.

Mercoledì scorso AdnKronos aveva dato la notizia del passo indietro dello stesso Morisi dalla cabina di regia della Bestia, la macchina della comunicazione social di Salvini. Notizia che lo stesso Morisi in una lettera ai parlamentari aveva confermato, parlando di motivazioni personali.