Maurizio Trono Over, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne: quanti anni ha

Gemma Galgani è ancora alla ricerca dell’uomo giusto. La donna torinese, protagonista da anni del Trono Over di Uomini e Donne, ha intrapreso da settimane la conoscenza di Biagio, cavaliere che ha fatto colpo su diverse dame del parterre femminile. Per questo la stessa Gemma si è detta restìa nel conoscerlo almeno fino a quando l’uomo non avrà deciso chi frequentare in maniera esclusiva.

Nel frattempo Gems, come viene chiamata dai suoi fan, non è rimasta con le mani in mano e ha intrapreso la conoscenza di un altro cavaliere: Maurizio. L’uomo, arrivato da poco all’interno del programma, ha fatto fin da subito breccia nell’interesse della dama di Torino.

Ma chi è Maurizio del Trono Over? Scopriamolo di seguito. Al momento non si sa molto sull’uomo, visto il suo fresco ingresso nel dating show. Sappiamo però che ha 50 anni e che vive in provincia di Mantova. E’ divorziato senza figli ed è alla ricerca di una donna con cui condividere del tempo.

“Cerco una donna che non crei problemi, io non voglio crearli a lei. Non ho figli, non ne desidero a 50 anni. Sono a disposizione”, ha detto Maurizio il giorno del suo ingresso a Uomini e Donne, Inizialmente interessato a Veronica, una volta assodato il diniego da parte della donna, ha deciso di approfondire la conoscenza con Gemma.