Medicane e maltempo Sicilia, sindaco Augusta: “Oggi restate a casa”

“Cittadini, restate a casa”. E’ l’appello lanciato dal nuovo sindaco di Augusta (Siracusa) Giuseppe Di Mare che ha fatto una ricognizione per le strade allagate dal maltempo, mentre ampie zone dell’isola sono flagellate dal Medicane, l’uragano mediterraneo. “La viabilità cittadina è in ginocchio – dice – Siamo stati in giro e l’acqua si sta innalzando ovunque. La situazione è difficile”. “L’invito p di stare a casa – dice – e di non farsi prendere dal panico. Se si deve uscire per motivi non rinviabili state attenti e non andate dove ci sono aree di acqua. L’acqua che scende è così tanta che non si riesce a smaltire. La situazione è drammatica”.