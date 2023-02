Meloni: “Per Delmastro e Donzelli non servono le dimissioni, quelli non erano documenti coperti da segreto”

Meloni: “Per Delmastro e Donzelli non servono le dimissioni, quelli non erano...

Incalzata dai media, che l’attendevano all’uscita della Prefettura milanese, dove ha tenuto un incontro, chiamata a commentare se – come riferito da alcuni organi di stampa – il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ed il vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli è giusto che si dimettano, la premier Giorgia Meloni ha subito replicato: “Non penso ci sia bisogno di dimissioni: la Procura fa il suo lavoro, il ministero della Giustizia anche e ha già detto che quelli non erano documenti coperti da segreto”.

Meloni: “Mi pare che informazioni sensibili che sono state utilizzate nel dibattito in aula fossero già state pubblicate sui giornali”

Quindi il presidente del Consiglio ha tenuto inoltre a rimarcare che “Mi pare che le informazioni sensibili che sono state utilizzate nel dibattito in aula fossero già state pubblicate sui giornali” quindi, ha poi aggiunto: “Non ho motivo di credere che quello che sta sulla stampa non possa andare in Parlamento”.

Meloni: “Preoccupata da Forza Italia? Tra noi al di là della dialettica e dei dibattiti, mi pare che ci sia una forte coesione”

A chi le domanda se l’atteggiamento tenuto da Forza Italia la preoccupa, la Meloni ribadisce che non ce ne è motivo perché “all’interno della maggioranza c’è un ottimo clima. La misura della compattezza delle maggioranza è data dalla velocità con cui i governi riescono a operare. Al di là della dialettica e dei dibattiti, mi pare che ci sia una forte coesione”.

Meloni: “L’offerta di Kkr per la rete Tim? Essendo un’azienda quotata in borsa è bene essere molto prudenti. Seguiamo con attenzione”

Infine, congedandosi dal capannello di giornalisti, la premier fa in tempo a rispondere all’ultima domanda, relativa all’offerta di Kkr per la rete Tim: “È un dossier complesso su cui siamo molto attenti. Essendo un’azienda quotata in borsa è bene essere molto prudenti. È un dossier che stiamo seguendo con molta attenzione”.

Max