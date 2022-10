Meloni: “Sinistra in piazza contro mio governo che ancora non c’è”

(Adnkronos) – “Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra – attualmente al governo – scende in piazza contro ‘le politiche del governo Meloni’ non ancora formato. Comprendo la voglia di protestare dopo anni di esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell’attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sarà restituire futuro, visione e grandezza all’Italia. A breve volteremo finalmente pagina”. Così Giorgia Meloni su Facebook.

Fdi, ‘nessuna relazione tra post Meloni e manifestazione sindacato’

“Si precisa che non c’è alcuna relazione tra il post pubblicato questa mattina su Facebook da Giorgia Meloni e la manifestazione della Cgil di oggi a Roma, che a quanto risulta non è stata organizzata per protestare contro Meloni. Il post del presidente di Fdi si riferisce, infatti, alle manifestazioni organizzate nei giorni scorsi in varie città italiane, in cui tra le altre cose sono state bruciate in piazza delle immagini di Meloni”. Lo precisa in una nota l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.