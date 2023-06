Metaverso e lavoro: Il futuro del lavoro nel Metaverso

Nel video, il dottor Antonio Venece, CEO e fondatore del network internazionale della Formazione digitale Geeks Academy, discute dell’importanza del metaverso e del suo rapporto con il lavoro. Il metaverso rappresenta il futuro del web, un nuovo Internet in tre dimensioni che offre mondi digitali interattivi. Le aziende stanno investendo miliardi di dollari in questa tecnologia, creando nuove opportunità lavorative ed economiche.

Cos’è il metaverso?

Il dottor Venece spiega che il metaverso è il nuovo web tridimensionale in cui gli utenti possono accedere a mondi digitali e sperimentare sensazioni simili a quelle della vita reale. Ciò significa che le persone potranno interagire con ambienti virtuali che in futuro sostituiranno i siti web attuali.

Qual è l’impatto del metaverso sul lavoro?

Il dottor Venece afferma che il metaverso offre notevoli opportunità lavorative ed economiche per individui e aziende. Nel 2022, le aziende hanno investito 200 miliardi di dollari in soluzioni legate al metaverso. Secondo previsioni di importanti piattaforme digitali, si stima che entro il 2025 gli investimenti raggiungeranno mille miliardi di dollari e addirittura 5000 miliardi entro il 2030. Questi numeri indicano una tendenza di crescita significativa nel settore.

Quali competenze dovrebbero essere studiate nel contesto del metaverso?

Il dottor Venece afferma che ci sono diverse professioni emergenti nel campo del metaverso. Geeks Academy ha identificato alcuni profili professionali, come sviluppatori di mondi digitali, che richiedono conoscenza dei linguaggi di programmazione e motori grafici per costruire ambienti virtuali. Inoltre, ci sono designer che possono reinventarsi nel metaverso, ad esempio progettando abiti digitali. Altre opportunità includono professionisti della sicurezza dei dati nel metaverso e specialisti di marketing per le campagne all’interno di questo ambiente.

Perché il metaverso rappresenta il futuro?

Il dottor Venece afferma che il metaverso è considerato il futuro a causa degli enormi investimenti nel settore e dell’impatto previsto su diverse aree della vita. Ad esempio, nell’ambito dell’istruzione, le elezioni a distanza richiederanno la ricreazione della realtà per fornire una sensazione di vicinanza fisica, e il metaverso è considerato la tecnologia più adatta a questo scopo. Inoltre, molte tecnologie esistenti come la realtà virtuale, la realtà aumentata, la blockchain e le tecnologie bio-sensitive verranno integrate nel metaverso. Anche l’ambito della sanità beneficerà di queste innovazioni, consentendo agli studenti di praticare in ambienti virtuali e ai chirurghi di effettuare operazioni a distanza.

Il metaverso rappresenta un’opportunità lavorativa significativa per coloro che acquisiscono competenze nel campo. Un esempio concreto è uno studente della Geeks Academy che, dopo aver completato il corso di sviluppo di videogiochi e metaverso, ha trovato lavoro in un’azienda italiana che sviluppa un metaverso per un’università americana. Questo dimostra come un percorso di studio nel settore possa tradursi immediatamente in opportunità di lavoro.

Il metaverso è destinato a rivoluzionare il modo in cui lavoriamo, apprendiamo e interagiamo digitalmente. Le prospettive future indicano una crescita esponenziale del settore, e il metaverso si configura come un elemento chiave nel panorama tecnologico di domani.