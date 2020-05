Milano: attimi di tensione sulla linea 91, egiziano minaccia passeggera con un coltello

E’ salito sulla linea 91 sprovvisto dell’apposita mascherina prevista dal decreto anti contagio Covid-19, una passeggera infastidita dalla mancanza di cura nei confronti degli altri passeggeri lo ha filmato, dando il via alla rabbia dell’egiziano.

E’ successo Lunedì mattina 18 Maggio a Milano, in zona Monteceneri. Il cittadino egiziano ha estratto un coltello e minacciato la signora, subito l’allarme alla centrale operativa da parte del conduttore ATM che ha provocato la fuga del malintenzionato.

Una volta intervenuti sul posto, gli agenti della polizia locale sono riusciti a bloccare l’uomo a qualche centinaio di metri di distanza, lo hanno identificato e per lui è scattata la denuncia per possesso di armi atte a offendere.

In generale la ripresa di alcune attività lavorative ha portato trambusto negli spostamenti cittadini, la locale ha dovuto intervenire più di una volta per evitare che i mezzi ATM si riempissero troppo e per sedare diverbi tra i passeggeri alcuni dei quali non ottemperavano l’obbligo di coprire naso e bocca con dispositivi atti a proteggere dal contagio.