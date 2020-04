Milano: per celebrare l’anniversario della morte di Sergio Ramelli violano il lockdown, sanzionati militanti di estrema destra

In occasione dell’anniversario della morte di Sergio Ramelli avvenuta nel 1975 in via Paladini per mano di militanti di estrema sinistra, 3 persone appartenenti a Casapound, Forza nuova, Lealtà azione, hanno portato una corona di fiori sulla lapide della giovane vittima. Con loro anche un fotografo.

Intercettati dagli agenti della Digos di Milano sono stati identificati e sanzionati per avere violato il decreto anti coronavirus.

Vista la situazione, quest’anno le celebrazioni avranno luogo con un videoricordo alle ore 20:30 e un concerto alle 22.

Lo scorso anno la celebrazione aveva dato vita a scontri con la polizia in assetto antisommossa ed era finita con il saluto romano in via Paladini.