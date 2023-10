Mobilità Roma – La Panoramica domani resterà chiusa dalle ore 7 alle 18, per lavori di manutenzione

Domani, sabato 14 ottobre, dalle ore 7 alle ore 18, la Panoramica (viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto) che collega Piazzale Clodio a via Trionfale, verrà chiusa in entrambe le direzioni di marcia per lavori di ordinaria manutenzione. Le attività dovrebbero essere concluse in giornata. Qualora fosse necessario proseguire anche domenica, verrà data prontamente comunicazione. Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale presenti sul posto garantiranno la regolare circolazione sulle strade alternative.

Max