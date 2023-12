Morgan, a processo per stalking e diffamazione contro l’ex

Oggi è cominciato a Lecco il processo a carico di Morgan. L’ex compagna lo ha accusato di stalking e diffamazione. Oggi al Tribunale di Lecco è iniziato il procedimento davanti al giudice monocratico Martina Beggio.

Non finiscono i guai per Marco Castoldi, in arte Morgan. Diffamazione e stalking sono le accuse verso il cantautore, al centro delle storie di cronaca per l’allontanamento da X Factor.

Secondo quanto riporta Il Giorno, la sua ex compagna, musicista di 32 anni, è stata perseguitata con messaggi sui profili social e con frasi volgari dal cantautore. La fine della loro relazione è avvenuta nel primo lockdown, ma Morgan non avrebbe accettato questa decisione. L’ex risiedeva in provincia di Lecco.

Al momento della denuncia, la Procura di Monza aprì un fascicolo, ma al termine dell’indagine venne chiesto il rinvio a giudizio di Morgan. Quindi il Giudice per le indagini preliminari rinviò gli atti alla Procura di Lecco e così ottenne dal Giudice d’udienza preliminare il rinvio a giudizio.

La storia nacque nel 2013 da un’amicizia che Morgan ha raccontato durante le indagini. Il rapporto della coppia invece terminò nel 2020, con l’interruzione e il blocco di ogni contatto della ragazza verso Morgan. Secondo l’accusa, l’artista “non poteva dunque commettere alcun reato di stalking.” L’udienza ora è stabilita a fine febbraio.