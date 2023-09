Napoli-Udinese 4-1, poker azzurro e Osimhen trova il gol

(Adnkronos) –

Il Napoli batte 4-1 l’Udinese nel match in calendario per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia si impongono con il rigore di Zielinski e il gol di Osimhen nel primo tempo, nella ripresa a segno Kvaratskhelia e Simeone. Per i friulani, gol della bandiera di Samardzic. Il successo consente alla formazione allenata da Rudi Garcia di salire a 11 punti. L’Udinese è ferma a 3.

I padroni di casa concedono in avvio una conclusione a Payero, che non inquadra la porta al 5′. Da lì in poi, monologo azzurro allo stadio Maradona. Zielinski si fa vivo all’11’ e dà inizio all’assedio, premiato al 19′ con la concessione del calcio di rigore dopo l’intervento del Var. L’arbitro Manganiello lascia correre dopo il contatto tra Ebosele e Kvaratskhelia ma viene richiamato al monitor: rigore.

Sul dischetto non va Osimhen, reduce dall’errore contro il Bologna, e ci pensa Zielinski a trasformare la massima punizione per l’1-0. Kvaratskhelia appare in serata positiva e spinge con continuità. Il Napoli macina calcio e al 39′ concede il bis. Politano imbuca, Osimhen ringrazia e davanti alla porta non sbaglia: 2-0. L’Udinese, sparring partner, non reagisce. I padroni di casa continuano a dominare la scena anche nella ripresa. Osimhen sfiora il tris al 53′, Kvaratskhelia timbra il palo al 56′. Il georgiano insiste e viene premiato al 74′. L’errore di Bijol è un regalo che Kvara sfrutta: 3-0. Nel finale, botta e risposta. Samardzic all’80’ accorcia le distanze con una pregevole iniziativa. Simeone, all’81’, riapre il gap completando il poker del Napoli: 4-1.