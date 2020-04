“Non solo non hanno mosso un dito, ora vogliono chiuderci in casa”, Salvini contro l’Ue

“Non solo non hanno mosso un dito, ora vogliono chiuderci in casa”,...

“Nel rispetto delle norme della salute, faremo il possibile e l’impossibile per far riaprire chi può, in sicurezza, il prima possibile, perché pensare di star chiusi altre settimane o altri mesi porterà al disastro economico. Sarebbe una follia gettare nello sconforto milioni di cittadini… Mi auguro che la signora tedesca sia smentita il prima possibile e che si possa uscire il prima possibile”.

“Gli italiani hanno capito che qualcosa non funziona”

Così Matteo Salvini, parlando delle riaperture nel Paese, soprattutto in evidente contrasto con quanto invece affermato dalla presidente della Commissione Ue, secondo la quale, soprattutto gli anziani, dovrebbero rimanere chiusi in casa fino alla fine dell’anno. “Mi rifiuto di pensarlo – sbotta il leader del Carroccio – Sull’Europa credo che tutti gli italiani abbiano capito che qualcosa non funziona. Dall’inizio della pandemia non hanno mosso un dito, che adesso gettino nello sconforto milioni di cittadini europei sopra i 70 anni, mi sembra una follia. Mi auguro di smentire la signora tedesca e che magari grazie al lavoro degli scienziati italiani, lombardi, si possa uscire il prima possibile”.

Max