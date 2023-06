Olimpia-Virtus 79-72 in gara 5, Milano avanti 3-2 in finale scudetto

(Adnkronos) – L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna per 79-72 in gara 5 della finale scudetto e conduce 3-2 della serie, con la possibilità di conquistare lo scudetto in caso di vittoria in gara 6, in programma mercoledì 21 giugno a Bologna. La Virtus deve vincere in casa per prolungare la serie e rinviare il verdetto a gara 7, che si giocherebbe a Milano il 23 giugno.

In gara 5, Milano sfrutta i 22 punti di Shavon Shields, i 13 di Nicolò Melli e i 12 a testa di Billy Baron e di Shabazz Napier. A Bologna non bastano i 17 punti di Marco Belinelli e i 14 di Isaia Cordinier.