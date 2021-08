Paralimpiadi Tokyo, altre due medaglie per l’Italia

Medaglia d’oro per Simone Barlaam nella gara di nuoto dei 50 stile libero S9 alle Paralimpiadi di Tokyo. L’italiano, con il tempo di 24”71, ha preceduto Denis Tarasov (RPC), che ha finito in 24″99, e lo statunitense Jamal Hill (25″19). Medaglia d’argento, invece, per Giulia Terzi nei 400 metri stile libero femminile S7 di nuoto. Terzi, con il tempo di 5′ 06″32, è stata preceduta dalla statunitense McKenzie Coan (5′ 05″84). Terzo posto e medaglia di bronzo per l’altra statunitense Julia Gaffney (5’11″89).