Perde il controllo dell’auto e si schianta sullo spartitraffico: 23enne muore vicino Roma

Incidente mortale nella notte alle porte di Roma. A perdere la vita un ragazzo di 23anni che per cause in corso d’accertamento ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il new jersey al centro della carreggiata tra Passo Corese e Fiano Romano mentre si dirigeva verso Passo Corese.

Sul posto carabinieri della stazione di Montelibretti, della compagnia di Monterotondo e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata riconsegnata ai familiari.