Regioni: Gazzetta Amm, in Trentino A.A. spesa più bassa per trasferte, 1.830 euro in 2020

(Adnkronos) – Il Trentino Alto Adige è la Regione italiana che, in valori assoluti, ha la minore spesa sostenuta per indennità di missione e di trasferta: 1.830,97 euro nel 2020. E’ quanto emerge dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Fra le Regioni che spendono meno per questa voce, sempre in valori assoluti, con un importo inferiore a 20.000 euro troviamo il Veneto, che registra 15.598,03 euro, seguito, a distanza da: Abruzzo (6.590,63), Puglia (6.383,45), Friuli Venezia Giulia (5.731,45), Marche (3.234,26), Piemonte (3.063,40), Toscana (2.976,69).