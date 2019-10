Roma, lavori demolizione Tangenziale Est: cambia la viabilità

Istituito il divieto di sosta per le auto con rimozione sotto il tratto di Tangenziale a via di Teodorico e da via Lorenzo il Magnifico a via Guido Mazzoni.

Non è più possibile girare a sinistra provenendo da circonvallazione Nomentana in direzione piazzale della Stazione Tiburtina lato via Masaniello, con l’obbligo di svolta a destra in direzione via Pietro l’Eremita.

Il divieto di parcheggio per le auto viene esteso anche in via Guido Mazzoni, con esclusione dell’area centrale adibita al parcheggio dei pullman e transito dei mezzi Atac.

Su via Arduino, infine, viene istituito il limite di velocità a 30 km/h.