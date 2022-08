Roma, maxi incendio al Parco dell’Insugherata

Grave incendio al parco dell’Insugherata, da ieri sera fino a questa mattina le fiamme hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco e la protezione civile. Il rogo si è verificato in prossimità dello svincolo via Cassia del grande raccordo anulare, scoppiato intorno alle 13:30 di ieri interessando la zona fra via Cassia e via Trionfale. A dispetto della vastità dell’incendio, i danni sarebbero limitati ad un furgone e le sterpaglie adiacenti il Gra, ma alcune palazzine sono state colpite dalle fiamme. In particolare tra il civico 928 e 1081, la via Cassia è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni, oltre alla chiusura dello svincolo Cassia in direzione Roma centro.