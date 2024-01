Roma trasporti – Italia viva: “L’Antitrust conferma nostre ragioni contro l’affidamento diretto ad Atac”

“No all’affidamento diretto ad Atac del trasporto pubblico locale. Una posizione che abbiamo sempre sostenuto e che abbiamo ribadito con forza lo scorso ottobre in Aula Giulio Cesare, quando – unico gruppo di opposizione a farlo – abbiamo votato contro la delibera che prorogava l’affidamento diretto ad Atac fino al 2027. Finalmente non siamo soltanto noi a dirlo.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti annunciato che proporrà ricorso al Tar del Lazio contro questa decisione del Campidoglio, assunta senza che ci fossero le condizioni. Una buona notizia, che conferma le nostre ragioni. Riteniamo che per garantire adeguati standard di qualità, migliorare il servizio e liberare i romani dalle troppe inefficienze di Atac sia necessario aprire il mercato alla concorrenza attraverso una gara pubblica.

Ci auguriamo ora che il Campidoglio torni sui suoi passi. Noi continueremo la nostra battaglia perché vogliamo difendere il diritto dei cittadini alla trasparenza e a una mobilità efficiente, degna di una capitale europea”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

