Rula Jebreal, contrordine: sarà a Sanremo con Amadeus

Inevitabilmente, visto che oggi soltanto ad essere sospettati di discriminare qualcosa o qualcuno si rischia il pubblico linciaggio, ancora una volta alla fine ha vinto ‘il buonsenso radical chic’. E’ bastato infatti che nei social qualcuno l’abbia buttata subito in politica, ‘schierando’ addirittura Rita Pavone tra i sovranisti, per far che sì in qualche modo la bilancia ‘del politicamente corretto’ tornasse a pareggiare i pesi.

Dunque contrordine, e la giornalista Rula Jebreal sarà a Sanremo per affiancare Amadeus sul palco.

Intendiamoci, nulla di che, ma è curioso constatare come, anche un’occasione ‘leggera’ di spettacolo – come il Festival dovrebbe essere – si sia invece trasformata in una becera occasione di disputa tra ‘Guelfi e Ghibellini’. In realtà la maggior parte delle persone si era espressa contro la presenza della Jebreal semplicemente perché a loro dire antipatica, e comunque sempre intenta a legger ogni ‘circostanza politicamente’. Fatto è che oggi è stato deciso così. I più maligni leggono in questa scelta anche un messaggio di distensione nei confronti del mondo islamico, in questi giorni messo a dura prova dalla poltica internazionale…

Max