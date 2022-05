Salute, presentata alla Camera la proposta di legge per la detraibilità dei prodotti cosmetici per le donne in trattamento oncologico

(Adnkronos) – E’ stato presentato, presso la sala stampa della Camera, l’Intergruppo parlamentare “La forza e il sorriso” che prende il nome della Onlus che da oltre 15 anni organizza gratuitamente laboratori di bellezza per le donne in trattamento oncologico. Un lavoro nato grazie alla spinta della deputata leghista Benedetta Fiorini e che ha trovato largo sostegno da parte di molti parlamentari provenienti da ogni schieramento politico. Con l’occasione, il neo-gruppo parlamentare ha presentato una proposta di legge per la detraibilità dei prodotti cosmetici per le donne in trattamento oncologico, con l’auspicio che questa possa essere approvata entro la fine della legislatura. Alla conferenza hanno partecipato tutti coloro che sostengono la proposta, tra cui la prima firmataria, deputata leghista Benedetta Fiorini; e i parlamentari Alessandro Battilocchio (FI), Marco Di Maio (IV) e Paola Deiana (M5S). Tra gli interventi anche quello della presidente de “La forza e il sorriso Onlus”, Anna Segatti e dello psicologo e psicoterapeuta, Federico Della Rocca.