Tennis & Friends al Foro Italico, Musetti e Bonolis scendono in campo per la prevenzione

(Adnkronos) – Torna al Foro Italico di Roma, sabato 14 maggio, con una Special Edition di Tennis & Friends–Salute e Sport, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall’intuizione del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra gli ambassador della manifestazione e tra i protagonisti sui campi in terra del Foro Italico il giovane azzurro Lorenzo Musetti. “Essere presente ad una manifestazione come Tennis & Friends, dove la salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, e vanno di pari passo con la passione sportiva è un segnale importante. È importante infatti che il mondo dello sport, in questo caso quello del tennis a me vicino, si incontri con quello della prevenzione”, ha raccontato l’azzurro.

“Tennis&Friends, manifestazione, che da oltre 10 anni opera nella prevenzione con screening e check gratuiti, riesce ad invogliare con il suo speciale ‘format’ dove divertimento, prevenzione e sport, che sono i punti cardini dell’evento, i molteplici visitatori che ogni anno, numerosi, partecipano a questa manifestazione dove non solo personaggi dello sport ma anche le massime istituzioni partecipano e sostengono questa importante iniziativa, ideata dal fondatore, il Professore Giorgio Meneschincheri”, ha aggiunto Musetti.

“E’ una manifestazione importante alla quale partecipo ormai dagli inizi, per amicizia, per il rapporto con Meneschincheri e per l’importanza stessa della manifestazione. E’ un modo per divertirsi offrendo gratuitamente un importante servizio sanitario preventivo a chi verrà al Foro Italico. Credo che riuscire a fare qualcosa che garantisca un servizio più agevole per tante persone sia il minimo sindacale. In campo contro Musetti? Bisogna avere anche il senso del ridicolo per partecipare, loro giocano a tennis, io mi ci vesto…”, ha risposto scherzando Paolo Bonolis che scenderà in campo con il campione azzurro del tennis per la prevenzione.

Dalle 10 alle 18 di sabato, nell’area adiacente i campi 7 e 8 del Foro Italico, i visitatori potranno, infatti, effettuare screening e visite gratuite, nell’ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A. Medici specialisti volontari effettueranno check-up cardiovascolari e nutrizionali. Anche in questa edizione la manifestazione vedrà protagonisti, numerosi personaggi dello sport, della solidarietà e dello spettacolo, da Vincent Candela a Tathiana Garbin, da Paolo Bonolis a Lorenzo Musetti e Filippo Volandri.

Sempre solida la partnership con la Fit, il cui presidente, Angelo Binaghi, interverrà per un saluto. Nutrita anche la rappresentanza istituzionale: alla Special Edition interverranno, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sottosegretario allo Sport e Politiche Giovanili, Valentina Vezzali, l’assessore capitolino allo Sport, Turismo, Eventi e Moda, Alessandro Onorato, il presidente di Sport e Salute S.p.A, Vito Cozzoli, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e il presidente onorario della manifestazione e ambasciatore nel mondo del tennis, Nicola Pietrangeli.

“Essere presenti a una manifestazione come Tennis & Friends, nella quale la salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, è un segnale importante: ancora una volta, il mondo dello sport si incontra con quello della prevenzione. Durante i nostri eventi i visitatori, in un clima divertente e rilassato, possono sottoporsi gratuitamente a viste e screening mirati. La prevenzione e la sua diagnosi precoce, sono un diritto per tutta la popolazione”, ha sottolineato il professor Giorgio Meneschincheri.