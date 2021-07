La superstar degli Stati Uniti Simone Biles si è ritirata dalla finale olimpica a squadre di ginnastica. “Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere” ha detto la ginnasta statunitense spiegando così il suo forfait per la prova a squadre. La Federazione statunitense aveva parlato di “un problema medico” aggiungendo che le condizioni di Biles sarebbero state valutate giorno per giorno.