Tredici 4, nuovo trailer: la data d’uscita dell’ultima stagione

La nuova e ultima stagione di ‘Tredici’, l’acclamata serie per ragazzi, è vicina all’uscita. Tredici 4 sbarcherà su Netflix il prossimo 5 giugno e la celebre piattaforma streaming ha pubblicato sui suoi canali social l’ultimo trailer in vista dell’imminente pubblicazione.

Il successo di Tredici è iniziato nel 2017, anno d’uscita della prima stagione, che ha sconvolto il mondo per le tematiche toccate e il modo di raccontarle. Il suicidio di una giovane studentessa aveva dato il via ad una lunga indagine per risalire al motivo del tragico gesto, scoperchiando una serie di situazioni sconcertanti, tra cui il bullismo.

Tredici 4, il nuovo trailer

Il modo diretto e le tematiche toccate aveva fatto di Tredici, al momento della sua uscita, un prodotto innovativo e all’avanguardia. Una storia autoconclusiva allungata con l’uscita della seconda stagione, che molti hanno accolto in modo non entusiastico.

Il lavoro si è protratto per diversi anni fino ad arrivare alla quarta stagione, in uscita il 5 giugno. In molti sono curiosi di capire se registi e produttori siano riusciti a tirare fuori un’altra storia innovativa e stimolante. Nel frattempo di seguito il trailer della quarta stagione.