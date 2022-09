Ucraina, Kiev: “Soldati Russia in area Kherson cercano la resa”

(Adnkronos) –

I soldati russi rimasti intrappolati sulla riva destra del fiume Dnipro stanno cercando di negoziare la resa. Lo ha detto oggi Nataliia Humeniuk, portavoce del comando meridionale ucraino, citato da Ukrainska Pravda.

I reparti di soldati russi sul lato destro del Dnipro nell’oblast di Kherson sono intrappolati fra l’esercito ucraino e il fiume, perché tutte le vie per attraversarlo sono sotto il fuoco ucraino, afferma la portavoce, secondo la quale molti vorrebbero arrendersi come è avvenuto nell’oblast di Kharkiv.

Tanto più che la strada per tornare indietro in Russia è molto più lunga. “Secondo le nostre informazioni sono demoralizzati, non capiscono il senso di stare al fronte”, dice Hameniuk, aggiungendo che alcuni comandanti di unità russe hanno contattato le forze armate ucraine per negoziare la resa.