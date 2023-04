Ucraina, Russia bombarda centro di Kupyansk: un morto e 10 feriti

(Adnkronos) – Una persona è stata uccisa e dieci ferite in un attacco russo contro la città di Kupyansk, nella regione orientale ucraina di Kharkiv. A fornire un primo bilancio del raid è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. “Finora si sa di un impiegato morto del museo e di dieci feriti. Ci sono ancora persone sotto le macerie”, ha detto il leader di Kiev, spiegando che i missili hanno colpito il museo di storia locale, nel centro della città. “Il paese terrorista sta facendo di tutto per distruggerci completamente. La nostra storia, la nostra cultura, la nostra gente. Uccidendo gli ucraini con metodi assolutamente barbari. Non abbiamo il diritto di dimenticarcene nemmeno per un secondo. Dobbiamo reagire e lo faremo”.

Funzionari ucraini stanno rilasciato sui social media un video che mostra le conseguenze dell’attacco.