Uomini e Donne, perché Giovanni si è autoeliminato: il corteggiatore saluta Sara

La puntata del Trono Classico di lunedì 9 marzo regalerà molte emozioni e colpi di scena. Saranno diverse, infatti, le novità per quanto riguarda corteggiatori e tronisti che di settimana in settimana intensificano conoscenze e intraprendono frequentazioni con nuovi corteggiatori. Capita anche il caso contrario però, cioè che qualcuno si autoelimini.

Il caso in questione riguarda Giovanni, corteggiatore di Sara Amira arrivato in studio proprio per conoscere la bella tronista. Il corteggiatore ha infatti chiamato la redazione dopo aver visto una puntata di Uomini e Donne dove Sara era sotto i riflettori: una scelta che aveva incuriosito la tronista, che ha infatti poi scelto di trattenere in studio Giovanni.

Perché Giovanni se ne è andato?

Giovanni ha subito colpito Sara Amira per la sua intraprendenza. La tronista aveva apprezzato il fatto che il corteggiatore si fosse fatto avanti dopo averla vista trovando in lui una persona coerente e decisa. Motivo che l’ha spinta a portarlo più volte fuori in esterna. Il corteggiatore parlava così poco tempo fa di Sara: “Sono sicuro che basta uno sguardo per capire se una persona ti piace. Non è necessario tanto per capire se una persona ti può interessare”.

Ora però è tutto cambiato, perché Giovanni ha addirittura deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Il motivo? La poca chiarezza che Sara gli avrebbe riservato, almeno è questo il pensiero del tronista, che ha quindi deciso di autoeliminarsi lasciando spiazzata la tronista che si troverà quindi senza un corteggiatore improvvisamente.