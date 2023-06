Urbanistica Roma – La Lega: “Ennesimo flop da 750.000 €, ecco perché è tutto fermo su rigenerazione urbana e Giubileo”

“Vorrei sapere le 750mila euro previste dal bilancio per i compensi da corrispondere ai 12 componenti del Laboratorio050 e al suo coordinatore l’archistar milanese Stefano Boeri, che fine hanno fatto? Un gruppo di lavoro di supporto all’amministrazione comunale per un piano di rigenerazione urbana in vista del Giubileo del 2025 e allora ecco l’ennesima figuraccia in arrivo per il sindaco Gualtieri”

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, commentando la notizia di un noto quotidiano romano e la situazione della città in vista del Giubileo 2025.

“Quasi un anno fa, per la precisione il 29 luglio scorso, è stata approvata la delibera della giunta e in cui, oltre a stabilire linee guida e obiettivi, sindaco e assessori hanno previsto lo stanziamento. Chissà se i soldi sono stati presi da qualcuno sta di fatto che la squadra e i progetti sono ancora fantasmi che aleggiano sulla Città Eterna.

Non solo il Campidoglio è in ritardo su tutto ma nel frattempo accavalla decisioni e scavalca questo Laboratorio050 con le nuove norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, approvate dal sindaco Gualtieri e il suo assessore Veloccia, in cui si vantava di incentivare la rigenerazione urbana. Anche qui è l’ennesima fuffa già bollata dalle storiche associazioni del territorio preoccupate per l’ennesima operazione di maquillage senza concretezza. Gualtieri continua a collezionare figuracce e a eludere il confronto in Assemblea Capitolina, per il bene della città faccia qualcosa per i romani ma anche per sé stesso spesso in balia di correnti e di incompetenza conclamata”. Conclude Santori.

Max