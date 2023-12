(Adnkronos) – La Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta del procuratore Jack Smith di accelerare l’iter per esaminare la questione dell’immunità di Donald Trump nel processo per reati commessi quando era in carica. Lo riporta la Cnn. Le parti possono fare ricorso, ma la decisione della Corte suprema è una vittoria per Trump e un duro colpo per Smith.