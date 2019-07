Vincent Lambert è morto. Chi era il paziente tetraplegico simbolo del fine vita

È morto Vincent Lambert, il paziente tetraplegico diventato un simbolo per il dibattito sul fine vita in territorio francese e non solo. L’uomo è deceduto questa mattina, 11 luglio 2019, dopo 10 anni vissuti in stato vegetativo in seguito ad un tragico incidente.

Chi è Vincent Lambert morto oggi: la storia, incidente, la moglie Rachel Lambert e le ultime notizie

Il procedimento previsto con l’interruzione dei trattamenti è partito la scorsa settimana, come annunciato dal medico Vincent Sanchez dell’Ospedale universitario di Reims. Secondo il protocollo, era prevista la “cessazione del trattamento” e la “sedazione profonda e continua”.

La storia di Vincent Lambert ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica la diatriba familiare, per cui la moglie Rachel sosteneva che il marito preferisse la morte allo stato vegetativo, mentre i suoi genitori, cattolici ferventi, si sono sempre opposti a questa direzione.

Ne venne fuori una battaglia legale partita nel 2013, con ben 34 ricorsi ed una sospensione delle cure poi ripristinate per decisione del tribunale. Fino a quando è prevalsa la posizione della moglie, dando avvio alla procedura per la morte assisitita. Vincent Lambert è così deceduto a 43 anni e lascia una bambina, nata nel 2008 alcuni mesi dopo il tragico incidente che lo costrinse allo stato vegetativo.

Si è chiusa per sempre la vicenda di Vincent Lambert, che da anni scuote l’opinione pubblica in Francia e non solo. Dopo che martedì scorso era stata iniziata la procedura, con la sospensione dell’alimentazione e dei liquidi per il paziente tetraplegico, i genitori si erano arresi parlando di “morte ineluttabile del figlio”.

Il giorno dopo, circa 300 persone si erano assiepate di fronte alla chiesa di Saint-Sulpice a Parigi, riuniti a pregare per Vincent, ormai costretto a letto da un decennio.

