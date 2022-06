Von der Leyen a Kiev. Zelensky: “Avremo la meglio”

(Adnkronos) – “E’ bello essere di nuovo a Kiev”. A scriverlo, su Twitter, è la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Con il presidente Zelensky – aggiunge von der Leyen, che ieri era a Roma, illustrando i temi in agenda della sua visita in Ucraina – farò il punto sul lavoro comune necessario per la ricostruzione e sui progressi compiuti dall’Ucraina nel suo cammino europeo”.

Dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi in collegamento video ai delegati al Dialogo Shangri-La a Singapore ha ribadito la sua convinzione secondo cui l’Ucraina “prevarrà sicuramente in questa guerra iniziata dalla Russia”. L’Ucraina non può esportare cibo a sufficienza a causa del blocco russo, ha denunciato Zelensky, e ha avvertito che il mondo rischia di trovarsi ad affrontare “una crisi alimentare acuta e una carestia”.

Good to be back in Kyiv.

With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.

Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV

