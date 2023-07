Alfonsi: “L’incendio al Pineto è stato prontamente domato. Proseguiamo nella nostra azione di controllo e salvaguardia del Parco”

“È stato prontamente domato, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile di Roma Capitale, il principio di incendio che oggi è divampato all’interno del parco regionale urbano del Pineto nell’area attigua alla ferrovia Vigna Clara-Valle Aurelia, lato Via Papiniano”.

È quanto dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

“Rispettando l’ordinanza del Sindaco 55/2023, RFI è intervenuta nelle scorse settimane con lo sfalcio delle aree di propria competenza e così stanno facendo le altre proprietà private che pure abbiamo sollecitato affinché procedessero nella manutenzione delle loro aree. Abbiamo messo in campo ogni azione necessaria per la salvaguardia del Parco e per evitare il verificarsi di incidenti che possono trasformarsi in tragedie” ha proseguito Sabrina Alfonsi. “Abbiamo completato lo sfalcio delle aree di nostra competenza e proseguiremo nella nostra azione di controllo di questo straordinario polmone verde” ha concluso l’Assessora.

Max