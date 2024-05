Teatro di Roma – Celli: “Per la nuova stagione 200 biglietti gratuiti per gli anziani, protagonisti del concorso di poesia ‘Gli Anni Inversi’”

“200 biglietti gratuiti per la nuova stagione del Teatro di Roma per gli anziani protagonisti del concorso di poesie ‘Gli Anni Inversi’ promosso dall’Assemblea Capitolina. E’ il frutto di un accordo che abbiamo sottoscritto con Fondazione Teatro di Roma e Assessorato alla cultura che ringrazio per il prezioso supporto e per aver accolto la nostra proposta. Apriamo dunque la cultura e l’arte a tutte le fasce sociali con una iniziativa dedicata in particolar modo ai Centri Anziani di Roma. Sono orgogliosa che sia stata ufficializzata proprio in occasione della presentazione del cartellone 2024-25 dei Teatri India, Argentina e Torlonia che si prevede ricco di spettacoli e di appuntamenti”.

Ad annunciarlo in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

