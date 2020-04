Animali Fantastici e dove trovarli stasera su Canale 5: orario e trama del film dell’universo di Harry Potter

Dopo la maratona di Harry Potter che ha accompagnato le ultime settima di quarantena, Mediaset prosegue il suo viaggio nel mondo fantastico creato da J.K. Rowling mandando in onda Animali Fantastici e dove trovarli, il primo dei cinque spin-off legati alla storia del maghetto più famoso del mondo.

Ogni anno Italia 1 ripropone l’intera saga di Harry Potter e ogni anno si ripete un enorme successo in termini di ascolti. L’inesauribile magia contenuta nella storia di Harry e i suoi amici è fonte di ispirazione ancora oggi per milioni di persone. La scelta di ampliare un universo così sconfinato è stata una logica conseguenza per la scrittrice creatrice di Harry Potter, che con ‘Animali fantastici e dove trovarli’ ha regalato altra magia al mondo intero.

Animali fantastici e dove trovarli, di cosa parla

Questa sera Animali fantastici e dove trovarli sarà visibile su Canale 5 a partire dalle 21 e 20. Il film è un prolungamento dell’universo di Harry Potter, con cui condivide diversi elementi. I più attenti, infatti, avranno notato che il tomo Animali fantastici e dove trovarli è uno di quelli che Harry Potter deve leggere durante il suo primo nano ad Hogwarts.

Il film racconta la storia di Newt Scamander, un magizoologo che dedica la sua vita alla ricerca e allo studio di animali fantastici, che per i più sono considerati pericolosi e minacciosi, mentre in realtà si tratta di razze da conoscere e apprezzare. Proprio le creature in questione son il fulcro della pellicola che per gli amanti di Harry Potter può essere considerata un prolungamento piacevole delle avventure del maghetto.