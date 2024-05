Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.238.000 spettatori (22.4%) e Affari Tuoi conquista 5.202.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.063.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post segna 628.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.229.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.277.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.725.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 626.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.674.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 388.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 605.000 spettatori (3%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 448.000 spettatori con il 2.2%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 397.000 spettatori con il 2.1% (Finale: 307.000 – 1.5%).

Preserale

Blob al 6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.931.000 spettatori pari al 24.3% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.059.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.902.000 spettatori (17%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.877.000 spettatori (21.3%) dalle 19.02 alle 19.35 mentre nel segmento finale ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 419.000 spettatori (3.1%). SWAT raccoglie 558.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag Drive Up sigla 307.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 501.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.269.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.064.000 spettatori pari al 6% e La Gioia della Musica raccoglie 869.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 581.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 193.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 269.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 487.000 spettatori (3.2%).