Barrio, spopola il nuovo video del singolo di Mahmood

Mahmood è pronto ad occupare stabilmente i media italiani con un nuovo successo. È “on air” il video ufficiale di “Barrio “, il nuovo singolo che sta riscuotendo già tanto successo di pubblico e critica.

Dopo la pubblicazione su Youtube, il video della canzone ha iniziato a totalizzare tonnellate di like e commenti positivi. Il nuovo brano è stato pubblicato il 30 agosto e, a pochi giorni di vita, ha le stimmate del nuovo grande successo del vincitore di Sanremo.

Barrio: di cosa parla, video, testo della nuova canzone di Mahmood

“Barrio” ha già superato 50.000 visualizzazioni su YouTube, ed è destinato a ripetere il grande successo ottenuto da “Calipso”, la canzone dell’estate che Mahmood canta in collaborazione con Charlie Charles, Dardust, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra.

La canzone, in prima posizione in Italia per lungo tempo, tre dischi di platino, è stato uno dei tormentoni dell’estate. Per l’autunno, invece, Mahmood ha calato un nuovo asso.