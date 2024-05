Giornata della Famiglia – Pro Vita Onlus: “Senza la società muore, agevolare nuovi matrimoni con politiche lavorative, abitative e fiscali”

“Senza famiglie la società muore. La famiglia è la cellula fondamentale della società, fattore di coesione sociale e di alleanza intergenerazionale senza uguali, luogo primario di cura e solidarietà tra le persone. Tutte le ricerche sociologiche dimostrano che le famiglie fondate su matrimoni solidi e stabili fanno bene all’intero tessuto sociale perché migliorano la felicità e la qualità della vita dei coniugi e preservano i figli dalla maggiore incidenza di problematiche educative e attitudinali che si riscontrano invece in bambini e adolescenti nati fuori dal matrimonio o figli di genitori separati”. Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia che si celebra domani, 15 maggio.

Giornata Famiglia. Pro Vita onlus: “Il calo dei matrimoni ( e della natalità), preoccupa seriamente. Parliamo di un crollo di oltre il 35%

Da quando nel 1994 è stata istituita dall’ONU la Giornata Internazionale della Famiglia, spiega ancora i nuovi matrimoni in Italia sono passati da 291.607 a 189.140 all’anno, più di 102mila in meno con un crollo di oltre il 35%. Le conseguenze di questa mutazione sociale sono devastanti: una società sempre più sfilacciata, con meno benessere economico, con sempre più anziani soli e isolati, sempre più bambini e adolescenti problematici, violenti e schiavi di dipendenze. In linea con l’Articolo 31 della Costituzione Italiana, secondo cui “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia”, chiediamo a Governo, Parlamento ed enti locali di favorire la formazione della famiglia e incentivare i matrimoni di giovani coppie aumentando le politiche lavorative, abitative e fiscali a favore di chi intende contrarre matrimonio in giovane età”.

Giornata Famiglia. Pro Vita onlus: “Dedichiamo quest’evento al fondamentale gruppo sociale e allo sviluppo ed il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini”

Infine, il presidente del’onlus, Brandi, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia (che si celebra domani, 15 maggio), istituita nel 1994 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, annuncia di voler dedicare quest’evento al “fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini”.

