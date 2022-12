Box office, ‘Vicini di casa’ riporta in vetta commedia italiana

(Adnkronos) – Una commedia italiana torna in testa al box office nazionale. È ‘Vicini di casa’, remake della produzione spagnola Sentimental, che al primo weekend di sfruttamento in sala (1-4 dicembre) porta a casa 606.654 euro con una media di 1.319 (460 gli schermi).

Al secondo posto spunta l’anteprima di Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, sequel del film d’animazione del 2011 che grazie alla première di due giorni incassa 490.254 euro. È l’unico titolo family della classifica insieme a Strange World, il cartoon Disney che al suo terzo fine settimana riesce a superare quota un milione (1.045.677) piazzandosi al quarto posto con 333.679 euro.

A completare il podio è un altro film d’animazione, l’anime One Piece: Red, molto atteso dai fan del genere, che ottiene 352.608 euro per un totale di 756.416.

Scende al quinto posto Black Panther: Wakanda Forever, che con 329.509 euro sfiora gli 8 milioni complessivi (7.983.792). Mentre riesce a superare il milione (1.041.319) Bones and All, che con 274.408 euro si posiziona al sesto posto. Continua la corsa The Menu, settimo con 242.775 euro per un totale di 1.645.188, e l’horror Gli occhi del diavolo, 200.290 euro per un totale di 620.801. Debuttano in top ten Una notte violenta e silenziosa (ottavo con 208.298 euro) e il terzo capitolo di Non sposate le mie figlie! intitolato Riunione di famiglia (decimo con 173.442).

Fuori dalla top ten altri esordi del weekend: Forever Young (undicesimo con 107.289 euro), The Woman King (quindicesimo con 57.883), Orlando (ventesimo con 43.957). Da segnalare, nell’ultima settimana, i 5 milioni raggiunti da La stranezza (5.153.545 euro, nel fine settimana si è piazzato dodicesimo con 104.202), il milione di Diabolik – Ginko all’attacco! (93.259 nel weekend per un totale di 1.139.049) e il ritorno di Top Gun: Maverick, che al suo ritorno in sala è riuscito a incassare altri 54.082 per un totale di 13.104.630.

Complessivamente, nel weekend l’incasso è stato di 4.328.634 euro, più o meno in linea con il fine settimana precedente, con 628.797 presenze in totale.