Chi è John Lennon, leader dei Beatles nato il 9 Ottobre ’40: origini, carriera, successi, Joko Ono, droghe, omicidi

Chi è John Lennon? Non sembra essere, a detta di molti, una domanda da fare perchè in verità tutti sanno chi è John Lennon o, perlomeno, ecco, chi sia stato e quale sia stata la sua straordinaria influenza nella musica e nella società contemporanea.

Eppure, per chi non sapesse davvero chi è John Lennon, proviamo a fare un semplice e rapido excursus su tutto ciò che contraddistingue il compianto leader e fondatore della band musicale più famosa e amata della storia: i Beatles.

Chi è John Lennon, leader dei Beatles nato il 9 Ottobre ’40: cantante e autore dei Beatles, attivista pacifista, morto l’8 Dicembre 1980

John Lennon, volendolo raccontare con freddi dati sintetici è stato un cantante e musicista inglese leader, insieme a Paul Mc Cartney, dei celeberrimi Beatles.

Il noto quartetto di Liverpool che al suo interno annoverava anche il batterista Ringo Starr e il chitarrista George Harrison, è nato Mercoledì 9 ottobre 1940 a Liverpool, in Inghilterra. Morì per mano di un fanatico, Mark Chapman che lo sparò a soli 40 anni lunedì 8 dicembre 1980 (a 40 anni). Morì a New York, negli Stati Uniti, assassinato per strada.

John Winston Lennon venne alla luce presso il Maternity Hospital in Oxford Street. I genitori, Julia Stanley e Alfred Lennon che si erano sposati due anni prima, si separarono nell’Aprile del 1942. All’epoca Alfred si imbarcò per tornare solo nel 1945 con l’idea di portare suo figlio via con sè in Nuova Zelanda.

John volle restare con sua madre che lo affida alle cure di sua sorella Mimì. L’educazione della zia fu rigida, severa, ma comunque affettuosa. Il fatto fu che, da subito, John Lennon sviluppò un animo forte e ribelle.

Il giovane John Lennon, bramando da subito libertà e voglioso di fare sempre nuove esperienze in realtà da picciolo aveva fin troppo pochi sbocchi per i suoi gusti.

“In quel periodo i miei svaghi principali consistevano nell’andare al cinema o nel partecipare ogni estate al grande “Galden Party” che si teneva nella locale sede dell’Esercito della Salvezza “Strawberry Fields”.

Quanto ai piccoli capricci da bambino, John Lennon raccontava. “A scuola con la mia banda mi divertivo a rubacchiare qualche mela, poi ci arrampicavamo sui sostegni esterni dei tram che passavano per Penny Lane e ci facevamo dei lunghi viaggi per le vie di Liverpool”.

aggiornamento ore 0,18

Nel 1952 John si iscrive alla Quarry Bank High School mentre la madre lo spingeva verso un futuro da chitarrista e, soprattutto, a una vita di ribellione. Fu lei a insegnargli i primi accordi su un banjo. Famoso, invece, è l’ammonimento della zia Mimì quando John strimpellava alla chitarra: “con quella non ti guadagnerai mai da vivere!”.

Chi è John Lennon, leader dei Beatles nato il 9 Ottobre ’40. Le primissime esibizioni e l’arrivo al duo Lennon-McCartney e ai Silver Beatles

Presto, la svolta. La prima apparizione in pubblico dei “Quarry Men”, il primo complesso fondato da Lennon, avviene il 9 Giugno 1957. Il successivo 9 Luglio nel corso di un concerto a Woolton, il loro sound attira l’interesse di uno spettatore di nome Paul McCartney, giovanissimo ma talentuosissimo.

Alla fine del concerto Paul domanda a John di essere sentito per alcuni minuti accompagnandosi con la chitarra eseguendo rapidamente “Be Bop A Lula” e “Twenty Flight Rock”. John capta la grandezza del talento di quello che diventerà il suo partner di ‘capolavori’.

A colpirlo è il fatto che quel ragazzo non solo usa degli accordi che lui ignora, ma conosce alla perfezioni i testi di quelle canzoni. E così si costituisce il duo Lennon-McCartney e ha inizio quell’avventura musicale chiamata Beatles.

Il 15 Luglio 1958 la madre di John, Julia, muore investita da un’auto mentre è insieme al figlio.

I Quarry man, nel frattempo hanno aggregato anche George Harrison, e hanno registrato su nastro due brani “That’ll be the day” e “Inspite of all the danger” che poi vengono trasferiti su cinque acetati, di cui ne sono rimasti solo due in possesso rispettivamente di Paul McCartney e John Lowe.

Nel Dicembre dello stesso anno incontra e si innamora di Cynthia Powell al Liverpool Art College, la sua nuova scuola. Nel 1959 i Quarry Men cambiano il loro nome in Silver Beatles e divengono l’attrazione fissa del Casbah Club di Liverpool, gestito dalla madre del nuovo batterista, Pete Best.

Nell’Agosto del 1960 il salto di qualità, se così lo si può definire, con il debutto al Reeperbahn di Amburgo, con un certo Sutcliffe al basso, dove suonano per otto ore al giorno. Per tenere quel ritmo John Lennon comincia a prendere pillole di anfetamina che i camerieri del locale spacciavano senza limiti.

Chi è John Lennon, leader dei Beatles nato il 9 Ottobre ’40: Il Cavern, Julian Lennon, Yoko Ono e le droghe pesanti

Nel Gennaio del 1961 eseguono il loro primo concerto al Cavern Club di Liverpool. Il 23 Agosto Cynthia e John si sposano al Mt. Pleasant Register Office di Liverpool. L’8 Aprile del 1963 Cynthia dà alla luce, al Sefton General Hospital di Liverpool, John Charles Julian Lennon.

Comincia per John l’uso delle droghe pesanti. Nel Novembre 1966 John incontra per la prima volta Yoko Ono, avvenimento che avrebbe cambiato la sua vita. Il 18 ottobre i due vengono arrestati per possesso ed uso di cannabis: vengono rimessi in libertà dietro pagamento di una cauzione.

aggiornamento ore 4,01

Il successivo 8 Novembre John divorzia da Cynthia. John e Yoko si sposano a Gibilterra il 23 Marzo 1969 ed iniziano il loro bed-in all’Hilton di Amsterdam. L’iniziativa, finalizzata a favore della pace nel mondo, ha grande eco sulla stampa mondiale. Come gesto simbolico, inviano un pacchettino contenente “semi di pace” ai maggiori leaders politici mondiali.

Intanto, John restituisce la sua onorificienza di MBE alla regina, per protesta contro il coinvolgimento inglese nel massacro del Biafra e l’appoggio del governo agli Stati Uniti per la guerra del Vietnam.

Il successo dei Beatles, nel frattempo, è divenuto anno dopo anno planetario e immortale. Ma nell’Aprile del 1970 i Beatles si sciolgono e si crea una voragine tra John e l’ex amico Paul.

Nel suo primo vero lp Plastic Ono Band ci dice “io non credo nei Beatles, io credo solo in me, in Yoko e in me, io ero il tricheco, ma ora sono John, e così cari amici dovete solo andare avanti, il sogno è finito”. Nel disco successivo, Imagine, John Lennon si scaglia apertamente contro Paul McCartney con il durissimo testo di How do you sleep? “Il suono che produci è musicaccia per le mie orecchie, eppure dovresti aver imparato qualcosa in tutti questi anni”.

Chi è John Lennon, la fine dei Beatles e la morte a New York

Nell’Aprile del 1973 John e Yoko comprano un appartamento al Dakota nella 72^ strada di New York di fronte a Central Park, dove vanno a risiedere; John, che intanto ha dei guai con il governo federale per il riconoscimento della cittadinanza americana, viene messo sotto controllo dagli agenti della C.I.A. per il suo impegno politico.

Nella seconda metà dello stesso anno John e Yoko si separano. John si trasferisce a Los Angeles ed ha una relazione con May Pang, segretaria di Yoko. La separazione si interrompe più di un anno dopo, quando i due si rivedono in occasione dell’apparizione di John al concerto di Elton John al Madison Square Garden del 28 Novembre 1974.

Intanto a John nasce il secondo figlio; in concomitanza col suo trentacinquesimo compleanno, il 9 ottobre 1975 Yoko Ono dà alla luce Sean Taro Ono Lennon. Da ora in poi dedica tutta la sua vita alla famiglia, accumulando materiale per nuove canzoni, finchè l’8 Dicembre 1980 non viene assassinato.

aggiornamento 6.01